CISLAGO – Da Fratelli d’Italia di Cislago un comunicato per entrare nel merito del neonato gruppo di Fdi in consiglio comunale.

Oggi 13 giugno 2020 i consiglieri comunali Elisa Bianco, Cristiano Fagioli e Luciano Lista hanno abbandonato i rispettivi gruppi consigliari dando vita al quello di Fratelli d’Italia. Il primo gruppo consigliare di F.d’I. della provincia di Varese così nutrito, nasce ribadendo con forza la propria appartenenze alla coalizione di centro destra che ha ben amministrato in tutta la provincia e non solo.

Alla base ci sono i valori storici della destra che abbiamo sempre condiviso e di cui siamo i baluardi. In questi quattro anni, la coalizione cislaghese ha vissuto momenti difficili, tormentati, spesso creati da personalismi che hanno prevalso sul senso civico e sulla buona educazione, ma soprattutto sulla capacità politica e amministrativa. Gli ultimi eventi hanno scoperchiato una grave situazione a livello umano, che ha determinato le innumerevoli dimissioni, cominciate nel 2017 con quelle di Luciano Lista dal ruolo di assessore e vice sindaco, che già all’epoca rimarcò i troppi personalismi del primo cittadino a scapito del buon andamento dell’amministrazione comunale. Per responsabilità politica, abbiamo deciso di fare un passo avanti, disposti a superare ciò che è stato, mettendo al centro la collettività cislaghese e invitando il primo cittadino a rimodulare i suoi comportamenti e cercare di canalizzare il suo impeto e la sua caparbietà a favore della collettività. Fratelli d’Italia è parte attiva della coalizione cislaghese sin dal 2016, al momento è disposta a dare l’appoggio esterno alla Giunta Cartabia, consapevoli del fatto di essere determinanti per arrivare a fine mandato, soprattutto dopo che Forza Italia ha abbandonato il consiglio comunale rompendo di fatto il patto siglato. Siamo convinti che Cislago meriti una Giunta composta da consiglieri comunali votati dai cislaghesi, in qualità di diretti rappresentanti. Riteniamo che sia finito il tempo in cui si demandi altrove la scelta dei componenti dell’esecutivo, il 2019 ha segnato un’inversione di rotta che va colta anche a Cislago. È doveroso che le forze presenti in consiglio comunale intenzionate a sostenere il sindaco Cartabia ricompongano una nuova maggioranza e rilancino una forte e incisiva azione amministrativa.

Il portavoce provinciale di Fdi, Andrea Pellicini, ha così commentato la nascita del gruppo consigliare a Cislago: “è davvero un piacere condividere la nascita del più nutrito gruppo di Fdi in provincia. È il segno che il partito guidato da Giorgia Meloni cresce e cresce anche nelle istituzioni locali. Ringrazio Luciano Lista, Elisa Bianco e Cristiano Fagioli per avergli dato vita, soprattutto conoscendo la difficile situazione creatasi a Cislago. Le nostre donne e i nostri uomini come già accaduto a Gallarate e a Fagnano Olona mettono sempre avanti a tutto il bene comune, rinunciando a inutili personalismi. Ormai è sotto gli occhi di tutti che nello scenario provinciale fratelli d’Italia ha un ruolo fondamentale nella tenuta del centro-destra.

13062020