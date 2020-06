ORIGGIO – Ancora da definire con precisione la data delle consultazioni elettorali amministrative, la lista civica Origgio 2020 ha avviato la raccolta delle adesioni, anche in vista di incontri ed occasioni di confronto per predisporre il proprio programma.

Cari origgesi,

in questi anni possiamo dire che il nostro paese ha cambiato volto, è cresciuto ed ha visto l’arrivo di nuovi abitanti però mantiene sempre i suoi tratti caratteristici che lo accompagnano da sempre! Tra qualche mese saremo chiamati a rinnovare l’amministrazione comunale di Origgio attraverso le elezioni comunali. Molto è stato fatto dalle varie amministrazioni comunali che si sono succedute, ma altrettanto si poteva fare e qualcosa si deve ancora fare…

Noi siamo un piccolo gruppo di origgesi che hanno il desiderio di mettere al servizio della popolazione le proprie conoscenze e capacità. Se anche tu hai questo desiderio, non importa la tua età (devi solamente essere maggiorenne), se sei uomo o donna, se hai o non hai un lavoro oppure il tuo titolo di studio… Non ci interessa nemmeno sapere il tuo orientamento politico, perché l’obiettivo è quello di creare una lista lontana dai partiti tradizionali che dettano a loro piacimento le regole senza tenere conto delle idee, delle persone e delle loro capacità! Quello che conta veramente è la volontà di impegnarsi per il bene comune con serietà! Se sei interessato/a invia una email contenente i dati richiesti ad [email protected] contenente nome, cognome, anno di nascita e professione. I dati richiesti hanno il solo fine di avere un profilo delle persone.

Ti contatteremo noi per incontrarci ed iniziare a discutere di cosa fare per il nostro paese e presentare un programma valido ed interessante per le imminenti elezioni comunali!

(foto: il Municipio di Origgio)

15062020