SARONNO – “Da ieri la app “immuni” è attiva in tutta Italia. Può essere scaricata dagli store Android e Ios direttamente sui nostri smartphone. Io l’ho fatto”.

E’ l’ultimo post condiviso dal cantdidato sindaco Augusto Airoldi sulla propria pagina Facebook. “E’ uno strumento importante sia per tracciare e contenere la diffusione del contagio da Coronavirus, che per tutelare la salute nostra e delle persone con le quali veniamo in contatto.

Il suo funzionamento tiene conto del rispetto rigoroso della nostra privacy non fornendo a terzi informazioni circa la nostra identità personale o i luoghi che abbiamo frequentato. E’ certamente molto più “sicura” di gran parte delle app che normalmente utilizziamo.

Consideriamola un Dispositivo di Protezione Individuale (e collettiva) importante quanto la mascherina e le buone pratiche di sanificazione e distanziamento.

Scaricarla e attivarla è semplicissimo, ma rendiamoci disponibili ad aiutare che fosse in difficoltà!