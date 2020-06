Coronavirus, i dati di oggi in Lombardia: +143 casi, in calo da ieri ma molti di più che nel resto d’Italia

Coronavirus, i dati di oggi in Lombardia: +143 casi, in calo da...

MILANO – Torna ad abbassarsi il numero giornaliero delle persone contagiate dal coronavirus in Lombardia: oggi, secondo il bollettino della Protezione civile, +143 casi (ieri erano +259, sempre secondo la Prociv), si tratta di circa il 70 per cento dei nuovi casi che sono stati registrati in ambito nazionale.

Nelle altre regioni, infatti, i numeri sono molto più ridotti, da un massimo di +29 in Piemonte a molte regioni che fanno registrare +0, anche da diversi giorni consecutivi. Nel nord, in Emilia Romagna +13, in Veneto +1, in Liguria +4, in Friuli Venezia Giulia +1, in provincia di Bolzano +0, in quella di Trento +0, in Valle D’Aosta +1.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

16062020