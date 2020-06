MILANO – Dei +143 casi odierni in Lombardia, +22 sono nel Varesotto. Emerge dai dati quotidiani appena diffusi da Regione Lombardia sull’emegenza coronavirus ed i nuovi contagi. Nel comasco +10 mentre in Brianza +7.

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri:

Milano 23.905 (+42) di cui 10.174 (+18) a Milano città

Bergamo 13.909 (+12)

Brescia 15.337 (+11)

Como 4.018 (+10)

Cremona 6.559 (+3)

Lecco 2.801 (=)

Lodi 3.549 (+8)

Mantova 3.419 (+12)

Monza e Brianza 5.663 (+7)

Pavia 5.494 (+6)

Sondrio 1.541 (+1)

Varese 3.823 (+22)

e in 2.042 fase di verifica.

I dati regionali nel dettaglio:

– i tamponi effettuati: 7.044

totale complessivo: 906.322

– attualmente positivi: 15.233 (-743)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 92.060

– i nuovi casi positivi: 143 (di cui 54 a seguito di test

sierologici)

– i guariti/dimessi: 877, totale 60.361

– in terapia intensiva: 69 (-25)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.902 (-116)

– i decessi: 9

totale complessivo: 16.466.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

16062020