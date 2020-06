SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa della Lega Nord in merito ai provvedimenti presi al quartiere Matteotti.

Dopo aver risolto problematiche di degrado e insicurezza in altre zone, è ora la volta del quartiere Matteotti e più precisamente via Leonardo da Vinci. In via Da Vinci persiste da decenni un problema che le passate amministrazioni non hanno mai affrontato e che i residenti hanno giustamente a cuore.

L’amministrazione Fagioli ha intenzione di ricondurre alla normalità anche quest’area e pochi giorni fa il sindaco, per porre un freno al disturbo della quiete pubblica in zona via Leonardo da Vinci, ha emesso un’ordinanza con l’intento di migliorare la situazione.

A qualcuno deve dare molto fastidio l’azione amministrativa tanto è vero che poco dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza si verificano strani episodi, anche durante il giorno, sempre nella stessa zona; uno di questi è il danno delle recinzioni posizionate dall’amministrazione per chiudere l’area sensibile a ridosso di un cantiere.

Questi ultimi episodi non sembrano riconducibili alla movida, ma ci sembra siano volti ad inquietare i residenti, a spaventarli, a mostrare un’allarmante situazione di degrado che improvvisamente esplode a poche settimane dalle elezioni amministrative.

Si potrebbe pensare ad un preciso disegno, una strategia della tensione deliberatamente attuata per destabilizzare le istituzioni democraticamente elette e per influenzare l’opinione pubblica a poche settimane dal voto. Invitiamo i cittadini residenti a mantenere la calma, avere fiducia nelle istituzioni e nelle forze dell’ordine che sicuramente sapranno prendere le giuste contromisure per contrastare questi fenomeni violenti”.

