SARONNO – E’ stato trovato ubriaco nella zona che si trova alle spalle dell’ospedale cittadino, in via Colombo di Saronno: ieri sera alle 20.45 sono stati alcuni passanti a dare l’allarme contattando il 118, numero del centralino che gestisce le emergenze sanitarie regionali, e sul posto è stata inviata una ambulanza della Croce rossa saronnese.

L’equipaggio dell’autolettiga si è preso cura dell’uomo, un 46enne, con l’intenzione di trasportarlo nel limitrofo nosocomio: ma il diretto interessato, la prognosi è stata quella di uno stato di intossicazione etilica, si è ben presto ripreso e quindi – per fortuna – non si sono rese necessarie altre cure rispetto a quelle che gli sono state offerte sul posto. Nulla di grave comunque, per il paziente, che è quindi potuto tornare subito a casa, per un sano riposo ristoratore.

(foto: una ambulanza in occasione di un intervento notturno avvenuto di recente e proprio nela zona di via Cristoforo Colombo di Saronno)

18062020