SARONNO – Nessun nuovo caso di contagio da coronavirus oggi fra Saronno, Saronnese e nella bassa comasca; ad eccezione del +1 di Caronno Pertusella.

Ecco il riepilogo con il numero di casi sin qui riscontrati dall’inizio della pandemia:

Saronno 239

Uboldo 19

Origgio 35

Caronno Pertusella 104 (103)

Gerenzano 31

Cislago 37

Rovello Porro 22

Rovellasca 28

Turate 57

Lomazzo 30

Bregnano 22

Sono in tutto +26 i nuovi casi positivi al coronavirus nella province locali, fra Varesotto (+8), Comasco (+9) e Brianza (+9). Il tutto in un venerdì nel quale a livello regionale si sono registrati altri +156 nuovi casi, anche se in molti frangenti si tratta di persone “debolmente positive”. Ancora una volta spicca il dato della provincia di Bergamo, il più alto della Lombardia: +44; segue quella di Milano.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

26062020