SARONNO / TRADATE – +8 casi in tutto il Varesotto, ma fra Tradate, Tradate, Saronno ed i principali centri della provincia non si sono oggi registrati nuovi contagi da coronavirus.

Ecco il riepilogo della situazione, con il dato complessivo delle persone contagiate dall’inizio della pandemia:

Tradate 127

Venegono Inferiore 22

Venegono Superiore 21

Castiglione Olona 21

Lonate Ceppino 18

Locate Varesino 9

Varese 320

Busto Arsizio 400

Gallarate 260

Saronno 239

Sono in tutto +26 i nuovi casi positivi al coronavirus nella province locali, fra Varesotto (+8), Comasco (+9) e Brianza (+9). Il tutto in un venerdì nel quale a livello regionale si sono registrati altri +156 nuovi casi, anche se in molti frangenti si tratta di persone “debolmente positive”. Ancora una volta spicca il dato della provincia di Bergamo, il più alto della Lombardia: +44; segue quella di Milano.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: sanificazione all’ospedale di Saronno)

25062020