GERENZANO – Bella ma soprattutto sicura e a prova di norme anticovid festa di fine anno organizzata da alcuni genitori e maestre per i bimbi che, in quest’anno così difficile per l’emergenza Coronavirus, hanno finito la scuola materna e a settembre inizieranno le elementari. Al parco degli aironi è andato in scena un saluto con consegna dei diplomi per i remigini del prossimo anno scolastico. Primo requisito la grande attenzione per la sicurezza e il rispetto delle normative anticontagio.

Basti dire che l’accoglienza è stata fatta con la misurazione della temperatura e l’igienizzazione delle mani. Sono stati contingentati gli ingressi con solo un genitore (o accompagnatore) per ogni bimbo. Per tutti obbligo di mascherina e rispetto delle distanze.

Grande attenzione, grazie ad uno staff, anche alla cerimonia vera e propria di consegna dei diplomini. In prima linea con mascherina e tanto entusiasmo l’assessore ai Servizi Sociali Dario Borghi: “Grazie alla Coop Ardea che ha concesso lo spazio al Parco Aironi e alla protezione civile che ha assicurato il triage. Come amministrazione abbiamo collaborato alla preparazione degli spazi ed è stato bello essere presente ad un momento così emozionante”.