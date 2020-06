CARONNO PERTUSELLA / GERENZANO – Tre incidenti sulle strade locali. Oggi alle 18.40 per una caduta dalla motocicletta un 39enne è stato trasportato in ospedale. L’episodio è successo in via Vivaldi a Caronno Pertusella, sul posto una ambulanza della Croce rossa italiana.

Alle 17.15 a Origgio sulla statale 233 scontro fra due autovetture, una donna di 27 anni ha avuto bisogno di cure mediche, è stata soccorsa da una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella ed è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese; sul posto anche una pattuglia della polizia locale del comando unificato di Uboldo-Origgio per i rilievi del sinistro.

A Gerenzano ieri alle 17.30 tamponamento tra due autovetture, in via Carducci: un ragazzo di 25 anni ed una donna di 35 anni sono stati soccorsi da una ambulanza della Croce d’Argento, hanno riportato comunque solo lievi ferite. Sul posto anche le pattuglie di carabinieri e polizia locale per i rilievi del sinistro ed ascoltare i testimoni.

30062020