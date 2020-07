SARONNO – Dopo il buon debutto alla Regina Pacis e l’intesa serata al Matteotti proseguono gli incontri nei quartieri di Augusto Airoldi e della sua colazione formata da Pd, [email protected] e dalla lista civica Airoldi sindaco.

I prossimi appuntamenti di confronto con i cittadini saranno giovedì 16 luglio in centro con l’appuntamento alle 20.30 in piazza De Gasperi (alla giostrina) e venerdì 17 luglio alla Cassina Ferrara alle 20.30 al parco via Einstein (piazza Mercato).

Come per i primi due appuntamenti, questi incontri saranno preceduti da una visita di Augusto nel quartiere in mattinata per incontrare associazioni e cittadini e vedere di persona problematiche e potenzialità.

Gli incontri sono organizzati tutti in parchi ed aree verdi all’aperto in modo da garantire il massimo rispetto delle norme anti-Covid attualmente in vigore. S’invitano i cittadini, ove possibile, a portare una propria sedia oltre a indossare la mascherina.

(foto: un’immagine dell’incontro al parco di via Amendola al quartiere Matteotti venerdì sera)

12072020