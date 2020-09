SARONNO – Sono arrivati in bicicletta e hanno subito dimostrato di essere decisamente infastiditi dalla presenza della quarantina di persone presenti per l’incontro elettorale di Augusto Airoldi.

E’ iniziata così la movimentata tappa di giovedì dell’Airoldi tour l’ultimo momento “nei quartieri” della campagna elettorale del candidato sindaco sostenuto dal Pd con le civiche [email protected] e Augusto Airoldi sindaco.

Tutto è iniziato intorno alle 21 quando, come avvenuto per le altre tappe, i partecipanti all’incontro si sono seduti ed hanno iniziato la propria chiacchierata con Airoldi. Di lì a poco sono arrivati gli spacciatori che, evidentemente “lavorano”, nella zona di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Si sono radunati nell’angolo opposto della piazza ed hanno fatto il possibile per far allontanare i presenti. Urla e schiamazzi prolungati fino a quando il passaggio di una pattuglia dei carabinieri non li ha costretti ad allontanarsi. Dopo una mezz’ora sono tornati alla carica radunandosi nall’inizio della scalinata dove sono rimasti urlando e schiamazzando finchè non hanno capito che l’incontro pubblico si sarebbe protratto e così hanno desistito.

“E’ stata un’esperienza per un po’ surreale ma che dimostra come far vivere la città, anche con un incontro coi cittadini aiuta ad affrontare il problema sicurezza – ha commentato Airoldi – e mi è rimasta una domanda. La zona è tra le più coperte da telecamere. Possibile che il sindaco Alessandro Fagioli non si sia mai accorto della loro presenza?”