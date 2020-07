MILANO – Ancora buone notizie, come ieri, sul fronte dell’emergenza coronavirus in Lombarda. I dati odierni, appena diffusi da Regione Lombardia, confermano appieno il trend degli ultimi giorni ed in particolare di sabato, con un numero limitato di nuovi contagi ed anche e soprattutto un incremento del numero dei guariti.

Ecco il riepilogo odierno:

Nuovi casi positivi: +77 (di cui 16 “debolmente positivi” e 15 a seguito di test sierologico)

Ricoverati in terapia intensiva: 31 (+2)

Ricoverati non in terapia intensiva: 160 (-13)

Decessi: 16.748 (+8)

Guariti: 68.199 e dimessi 2.098, totale 70.297 (+277)

Tamponi effettuati 1.142.932 +9.545.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: lo staff regionale segue l’evolversi dei dati)

