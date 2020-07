SARONNO – Fbc Saronno, Ardor Lazzate, Uboldese, Universal Solaro: per tutte la nuova stagione calcistica inizierà fra il 13 ed il 27 settembre. Questo pomeriggio il comitato regionale lombardo ha infatti comunicato le date della nuova annata agonistica ed anche i termini delle iscrizioni, dopo i quali si potrà fare il punto anche riguardo ad eventuali ripescaggi, interessato soprattutto il Saronno che mira al passaggio in Promozione (è secondo nella graduatoria regionale).

Le iscrizioni – Dunque, le iscrizioni verranno ufficialmente aperte il 23 luglio, e sino al 31 luglio, per le categorie dall’Eccellenza alla Seconda categoria. Poi si potrà capire chi c’è e chi non ce l’ha fatta, dopo lo stop della stagione per l’emergenza coronavirus e la sospensione di tutti i campionati. Entro il 7 agosto si dovrà comunicare la disponibilità a partecipare alla Coppa Lombardia, per i club della Prima categoria in giù.

I contributi ed aiuti per le società – Scrive il comitato regionale: “Assodata la totale gratuità dei diritti di iscrizione, garantita congiuntamente dal contributo previsto dalla Lega dilettanti e dal contributo elargito dal Comitato regionale della Lombardia, e prevista la rateizzazione delle ulteriori spese di gestione in 4 scadenze fissate all’iscrizione, al 16 novembre, al 21 dicembre e al 22 febbraio 2021, in attesa anche dei previsti ulteriori stanziamenti da parte della Figc in tema di costi di tesseramenti e assicurazioni, sono stati decisi i periodi di apertura delle iscrizioni al via il 23 luglio e scaglionate nelle settimane successive in base alle varie categorie».

Il calcio giocato – Via il 13 settembre con la Coppa, e quindi domenica 27 settembre coi campionati, una volta avuto il quadro completo delle partecipanti e dopo gli eventuali ripescaggi si potrà procedere alla stesura dei calendari.

