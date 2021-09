Calcio: Ardor, Tradate, Dal Pozzo, Pro e Gerenzanese impegnate oggi in Coppa. Riposa la Varesina

Calcio: Ardor, Tradate, Dal Pozzo, Pro e Gerenzanese impegnate oggi in Coppa....

VENEGONO SUPERIORE / LAZZATE – Molte le formazioni locali impegnati oggi fra Coppa Italia e Coppa Lombardia.

In Eccellenza, Coppa Italia, l’Ardor Lazzate è ospite della Pontelambrese nel match serale delle 20.30 mentre la Varesina, formazione di Venegono Superiore, osserva il turno di riposo.

In Promozione alle 17 in campo il Fbc Saronno a Besnate.

In Coppa Lombardia di 1′ categoria c’è Belfortese-Tradate, mentre nella Coppa Lombardia di 2′ categoria oggi va in scena il derby fra Gerenzanese e Pro Juventute di Uboldo, un bel test per la due formazioni locali.

Si gioca anche per la Coppa Provincia che coinvolge le squadre di 3′ categoria, al riguardo c’è Cogliatese-Dal Pozzo.

Insomma, quest’oggi per gli appassionati di calcio locale non c’è davvero che l’imbarazzo della scelta: l’accesso a stadi e centri sportivi per il pubblico è consentito, nel rispetto delle norme anti-covid e con il green pass.

(foto archivio: una azione di gioco dell’Ardor Lazzate contro la Varesina)

12092021