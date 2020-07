SARONNO – Durante la conferenza stampa, in giardino, per la presentazione della candidatura a sindaco aveva precisato che il logo era già pronto ed ora, con un paio di post sui social e alcuni manifesti in giro per la città, Pierluigi Gilli svela il logo della propria lista civica. Si chiama “Con Saronno – Gilli sindaco” e gioca sui toni del bianco e del blu. Un nome semplice che punta sul nome del candidato (una scelta molto frequente fatta anche dalla civica che sostiene Augusto Airoldi) anche se con l’aggiunta del nome semplice e d’effetto Con Saronno che si presta ad essere utilizzato anche al termine della compagna elettorale.

La civica si presenterà in coalizione con Italia Viva, Più Europa e Azione per un progetto che vuole riportare Saronno alla normalità dopo l’emergenza Covid “e gli ultimi anni di Amministrazione in cui la città è rimasta ferma senza prospettive ed idee”.

(foto: il nuovo logo)

