Scontro Ob Sar e resto della coalizione, il sindaco Airoldi spiega la situazione

SARONNO – Il consiglio comunale di martedì 28 dicembre e le prese di posizione dei giorni successivi ha visto un duro confronto tra Obiettivo Saronno e il resto della coalizione (Pd, [email protected], Con Saronno, Saronno Civica) che sostiene il sindaco Augusto Airoldi.

I viola in consiglio comunale hanno cercato di bloccare la parte d’indirizzo (quindi più politica e strategica) della rivoluzione di Saronno Servizi e ieri il resto della coalizione ne ha stigmatizzato con toni duri, anche accusando la civica di non impegnarsi, la posizione.

A tirare le fila è stato ieri sera, nell’intervista di fine anno con ilSaronno, il sindaco Augusto Airoldi.

Il primo cittadino ha iniziato facendo il punto della situazione sulla delibera approvata in consiglio comunale e l’importante svolta strategia efffettuata per l’ex municipalizzata: “Questa delibera così importante e così cruciale è stata approvata dalla maggioranza così come è stata portata dall’Amministrazione. Mi permetto di dire dal punto di vista politico, l’obiettivo è stato raggiunto al 100%. Questo era importante per i saronnesi e questo abbiamo fatto“.

Prosegue con la cronaca della serata:”Gli amici di Obiettivo Saronno hanno avanzato tutta una serie di osservazioni che sono state dichiarate non procedibili a diverso modo non dal sindaco Augusto Airoldi, che non ha aperto bocca, ma dal segretario generale che ha confermato la legittimità dell’atto. Determinante anche il parere dei revisori dei conti che hanno espresso un nullaosta anche dal punto di vista contabile. Le richieste di Obiettivo Saronno non hanno avuto la maggioranza dei consiglieri quando sono state messe ai voit e loro stessi non hanno preso parte alla votazione finale”.

Airoldi tira quindi le somme: “Far parte di una maggioranza che guida una città significa condividere con la maggioranza le responsabilità e anche i rischi delle scelte che si fanno tenendo presente che queste vengono fatte in una situazione reale e concreta non in una situazione ideale. In una situazione ideale governerebbero tutti. Una lista civica che si candida ad amministrare la città che amministra la città ma che pensa di poterlo fare solo in condizioni ideali si condanna inesorabilmente all’opposizione. Questa è la riflessione che lascio agli amici di Obiettivo Saronno per queste festività di fine anno e dell’Epifania”.

Una presa di posizione netta anticipata da una battuta iniziale del sindaco sulla tenuta della sua coalione: “Il panettone in piazza l’abbiamo mangiato, vi invito fin d’ora per la colomba nel mio ufficio covid permettendo”