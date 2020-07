SARONNO – Anche Lorenzo Puzziferri ha deciso di resta al Fbc Saronno, a prescindere dalla categoria visto che la società non sa ancora se giocherà in Prima categoria o Promozione, nella quale ha chiesto il ripescaggio. Puzziferri, terzino classe 1999, è fra i giovani più promettenti e “generosi” visti all’opera nelle ultime due stagioni in maglia biancoceleste.

“L’ex capitano della juniores nazionale della Caronnese, ormai ha cucito addosso la nostra maglia da 3 anni, ed ha rinnovato con noi” conferma il Fbc Saronno. Al Saronno resta anche, sempre per quanto riguarda i giovani, l’attaccante classe 2001 Riccardo Bonfrate, visto nella scorsa annata soprattutto nella juniores, ed il difensore centrale classe 2002, Fabio Vanzulli. Con loro anche un altro giovane interessante, Chicco Legnani, classe 2001, mezz’ala. Il direttore sportivo saronnese, Simone Morandi, si è dunque garantito l’apporto di un buon gruppo di “giovani” anche per la prossima annata. Col Saronno hanno rinnovato anche gli esperti Iacovelli e Carrafiello.

(foto: al centro Lorenzo Puzziferri con la maglia del Fbc Saronno, a destra il direttore sportivo dei biancocelesti, Simone Morandi)

