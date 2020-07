SARONNO “E’ arrivata l’ufficialità della ricandidatura del sindaco uscente Fagioli da parte della coalizione Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Saronno al Centro.E dopo appena 24 ore, ecco la prima dichiarazione della Lega, che esordisce definendo “latrati” le prese di posizione del centrosinistra, senza naturalmente specificare su quali temi”.

Inizia così la nota della lista civica Airoldi sindaco in risposta alle dichiarazioni di Marco Castelli nuovo responsabile della comunicazione della Lega.

Ecco: ai saronnesi che si domandano quale sia la differenza tra la destra, attualmente al governo della città, e il centrosinistra, che si propone di sostituirla con Augusto Airoldi, oggi possiamo dare una prima risposta: lo stile ed il linguaggio.

Saronno ha avuto per cinque anni una amministrazione chiusa nel Palazzo Comunale, avvolto nel silenzio, divenuto assordante nei mesi dell’emergenza Covid, rotto solo da qualche sparata sopra le righe, di solito indirizzata contro i cittadini che sommessamente tentavano di far valere le proprie opinioni (via Roma, ponticelli, ex asilo). L’esatto opposto rispetto alla volontà di stimolare la partecipazione dei saronnesi, che rappresenta uno degli elementi cardine del programma di Augusto Airoldi e che abbiamo già sperimentato con gli incontri nei quartieri e la serata dedicata ai giovani sul futuro dell’ex Isotta Fraschini.

“Ripartiamo insieme” non è uno slogan, ma uno stile di governo della città.