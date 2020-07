SARONNO – A Golasecca ed a Somma Lombardo è dove si concentrano i nuovi casi di coronavirus scoperti l’altro ieri nel Varesotto, obiettivo ora contenere questi due piccoli focolai mentre nella zona del Saronnese, nella bassa comasca e nelle Groane non vi sono novità sostanziali rispetto alla tranquilla situazione dei giorni precedenti. Ma restiamo ai nuovi casi nel Varesotto; molti di essi sarebbero dunque collegati alla partecipazione delle persone interessate ad un funerale, che si era tenuto due settimane fa.

Situazione comunque “circoscritta”, che non allarma oltre il dovuto le autorità sanitarie.

