Calcio serie D, la Caronnese punta su Costa

CARONNO PERTUSELLA – Il direttore sportivo della Caronnese, Raffele Ferrara, ha messo a segno un altro importante colpo di mercato, con un ulteriore rinforzo per la formazione rossoblù che milita in serie D: si tratta di Christian Costa, vero talento e duttile difensore, a volte anche centrocampista, che nelle ultime stagioni ha giocato in Serie D tra Agropoli e Cittanovese.

Il giocatore classe 2002 arriva a Caronno Pertusella con tanta voglia di mettersi in mostra: “Ho capito subito che questa è una grande famiglia, una società solida. Parlando con il mister ho constatato come vincere sia l’unica cosa che conta. La Caronnese ha sempre l’obiettivo di primeggiare per provare ad arrivare in Serie C e cercheremo di farcela. A livello personale spero di poter dare il meglio quando sarò chiamato in causa ma prima viene la squadra”.

(foto: una simpatica immagine di Christian Costa ormai in rossoblù. E’ l’ultimo innesto in casa della Caronnese)

