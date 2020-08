Biblioteca più grande e funzionale a Cislago: i lavori

CISLAGO – Si prepara al raddoppio la biblioteca comunale a Villa Isacchi, grazie al trasferimento del centro prelievi e ai lavori che permetteranno di ampliare notevolmente gli spazi.

Grazie a questa ristrutturazione, la biblioteca occuperà i due piani, dove troveranno posto nuovi spazi per la lettura, laboratori, sale per incontri culturali e piccole proiezioni. Al piano di sopra sarà collocato anche un archivio, mentre al piano terra, accanto al salone per i ragazzi che verrà mantenuto, saranno ricavati lo spazio di ricevimento e due sale da destinare a conferenze o seminari.

Oltre che dei lavori di ristrutturazione in corso, l’amministrazione si sta occupando del trasferimento del centro diurno anziani nella nuova sede dell’ex Ial-Cisl di via Cesare Battisti.

(nella foto: il sopralluogo del sindaco Cartabia in biblioteca)