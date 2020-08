SARONNO – Lavori estivi in corso in città. Gli interventi messi in campo dall’amministrazione per la sistemazione dei marciapiedi riguarderà anche la zona di via Volonterio. In particolare, nel tratto più vicino a via Tolstoj, dove erano in corso i lavori interrotti a causa dell’emergenza sanitaria, il comune ha dato il via alla sistemazione. Ulteriori ripristini verranno effettuati su un tratto del passaggio pedonale nella parte alta di via San Giuseppe, verso la periferia della città.

Il cantiere più impattante in corso in città è quello atteso per via Primo Maggio dove l’Amministrazione chiuderà la strada per due giorni per permettere un intervento di pulizia del sottopassaggio dove sono già stati effettuati interventi di messa in sicurezza delle luce e di sistemazione dei cavi della corrente elettrica. Un intervento atteso da tempo che l’Amministrazione ha pensato di realizzare nel periodo estivo per sfruttare la riduzione del traffico e delle auto in circolazione.

(foto archivio)

08082020