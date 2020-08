LOMAZZO – Ieri sera per il Festival della cultura, al Municipio di Lomazzo in piazza 4 novembre, incontro con Alessandro Borgonovo, autore dell’instant book “Siamo tutti cambiati adesso-Da soccorritore Cri, ad essere bisognoso di soccorso”. Il racconto della dura battaglia personale contro il covid durata trenta giorni e di un profondo cambio di prospettiva.

Il Covid-19 è entrato nella sua vita. Silenziosamente, ma con la prepotenza che solo questo virus ha saputo avere con chi ne è stato contagiato. Alessandro Borgonovo, 53 anni, da 33 volontario in Croce rossa a Lomazzo, presidente della sezione lomazzese dei Radioamatori, ha lottato con le unghie e con i denti e dopo mesi ha avuto la meglio. E ora ha “tradotto” quell’inferno in un racconto che mette a disposizione di chiunque voglia leggere una testimonianza di vita che fa venire la pelle d’oca fin dalle prime righe per quanto è vera, toccante e coinvolgente. Per quanto trasmette cosa vuol dire vivere nell’incubo del Covid-19.

A Milano, al lavoro, andavo tutti i giorni in ufficio e sui mezzi con la mascherina. Ho soccorso una persona positiva durante un turno in Croce rossa e dopo 14 giorni esatti sono emersi i sintomi. Sono stato trasportato in codice giallo all’ospedale con una saturazione davvero preoccupante. Ho trascorso un mese in ospedale al Sant’Anna di Como, poi sono stato all’Auxologico di Milano per la riabilitazione. Solo dopo cinque tamponi negativi sono risultato guarito. Ho voluto far conoscere questa esperienza in un racconto. Perché io stesso, che sono nell’ ambito sanitario da ben 33 anni, non avrei mai immaginato di vivere un’esperienza del genere. Da soccorritore sono stato soccorso. Ho vissuto un’esperienza che mi ha cambiato la vita. Ho scritto questo racconto per dire con parole semplici, senza tecnicismi né parole medici o scientifiche quello che ho passato. Quello che ho vissuto nell’incubo del Covid-19. Io stesso non avrei immaginato di poter vivere una situazione del genere. È la prima volta che le persone, seppur per un periodo, cambiano radicalmente le loro abitudini. È un evento, questo, unico fino ad oggi.

Il racconto può essere scaricato liberamente dal sito istituzionale della Cri di Lomazzo.

https://www.crilomazzo.org/specia…/siamotutticambiatiadesso/