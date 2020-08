LIMBIATE – Brutto incidente nella giornata di lunedì 10 agosto sulle strade di Limbiate: a farne le spese un motociclista 34enne a cui è stato amputato un dito del piede.

Lo scontro tra la moto e una Kia condotta da una donna è avvenuto in via Stelvio, all’altezza della curva del laghettone.

La dinamica dell’impatto tra i due veicoli è ancora al vaglio della polizia locale giunta sul posto: quel che è certo è che la donna è stata denunciata per non omissione di soccorso. Ad impatto avvenuto, infatti, la donna, a cui è stata in seguito ritirata la patente di guida, si è allontanata senza prestare soccorso al motociclista limbiatese, che veniva trasportato in ospedale a Garbagnate Milanese. Gravi lesioni per lui al mignolo di un piede, che veniva amputato dai medici.

