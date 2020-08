SARONNO / VARESE / TRADATE / BUSTO ARSIZIO / GALLARATE – Tradate e Varese, sono le due località – fra le principali del Varesotto – dove oggi si è registrato un incremento dei casi positivi al coronavirus, +1 in entrambi i casi. Nessuna novità invece per quanto riguarda Saronno, Caronno Pertusella, Busto Arsizio e Gallarate.

Ecco il riepilogo, tra parentesi la variazione da ieri:

Saronno 246

Caronno Pertusella 107

Tradate 129 (128)

Varese 324 (323)

Busto Arsizio 413

Gallarate 272

A Tradate dunque oggi +1 mentre a Saronno e Caronno Pertusella +0.

Aumentano guariti e dimessi (+51) e nessun contagio a Pavia ma anche +154 nuovi casi (dei quali comunque 30 debolmente positivi). Questi i dati di oggi dell’emergenza coronavirus in Lombardia, dove aumenta lievemente il numero dei ricoverati, non gravi; e +2 in terapia intensiva. I dati sono stati diffusi da Regione Lombardia.

Sono +25 i nuovi casi di positività al coronavirus che si sono registrati oggi in Lombardia nelle province di Varese, Como ed in Brianza.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

