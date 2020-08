SARONNO – E’ stata Francesca Robertiello a far scoprire ai saronnesi, con una bella gallery sul sito Repubblica.it un esempio di street art presente della città degli amaretti.

La giornalista con una serie di foto ha mostrato le opere di Tilf e Blackwan, artisti di fama internazionale, realizzati sulle pareti esterne e alcune interne di una ex fabbrica di cornici in via Roma.

“Abbiamo realizzato i graffiti in accordo con la proprietaria dello stabile che, data la difficoltà nel venderlo, ha deciso di concedergli una seconda vita supportando questa tipologia di arte” ha raccontato uno degli artisti.

L’articolo e la gallery (disponibili qui) sono presto diventati virali sulle pagine dei saronnesi che si sono divertiti a risalire alla posizione dello stabile che si trova come detto in via Roma poco prima dell’intersezione con via Volontè sul lato sinistro della traffica arteria. In molti coloro che anche stamattina si sono recati sul posto per curiosare e immortalare le colorate opere visibili anche dalla strada.