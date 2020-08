LIMBIATE – Nelle principali località delle Groane oggi si registra la crescita di Limbiate, +1 che porta il totale dei casi registrati dall’inizio della pandemia a 204. Ieri si era registrato un +1 invece nella vicina Cesano Maderno, che invece oggi rimane stabile

Ecco il quadro, col numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia:

Cesano Maderno 231

Limbiate 204 (203)

A livello provinciale sono complessivamente +43 i casi positivi al coronavirus che sono stati registrati oggi fra le province di Varese, Como e la Brianza. Entrando nel dettaglio, nel Varesotto +13 casi, sono +16 in Brianza e +14 nel Comasco.

Quasi 14.000 tamponi e nessun contagio a Sondrio. Aumentano guariti e dimessi (+29) e stabili ricoveri in terapia intensiva e non terapia intensiva. “Oggi – commenta l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera – registriamo 239 casi positivi. Di questi, 190 sono riferiti a persone che hanno meno di 50 anni.

(foto: una veduta di Limbiate)

