SOLARO – Aggiornamento dei casi di contagio al 31 dicembre sul territorio comunale di Solaro: secondo i dati forniti al sindaco Nilde Moretti dal portale di Ats, ci sono a questa data 191 attualmente positivi, di cui 11 minori e per la maggior parte nella fascia 20-30.



Per quanto riguarda i dati delle vaccinazioni, Solaro tocca quasi l’80 per cento di vaccinati sulla popolazione target con almeno la seconda dose o dose unica. “Ricordiamo che tutte le persone in quarantena o isolamento domiciliare devono rimanere tassativamente presso il proprio domicilio e, nel caso risiedano con altre persone, devono rimanere all’interno della propria stanza, senza contatti con i conviventi. In caso di contatto individuato come stretto inizia immediatamente il periodo di quarantena come prescritto dalle normative in vigore e non si deve assolutamente lasciare la propria abitazione, per persone non vaccinate o con ciclo completato da più di 120 giorni” ricordano dal Comune.



Rammentiamo, prosegue una nota dell’ente locale, “che per prenotarsi per la vaccinazione, i cittadini possono rivolgersi al portale di Regione Lombardia (https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/) o al numero verde 800894545. Da qualche giorno è attiva la possibilità di prenotare per la somministrazione della terza dose purché sia a distanza di 5 mesi dalla precedente. Da qualche giorno sono attive anche le procedure per la vaccinazione pediatrica, dai 5 agli 11 anni. La procedura per la prenotazione è la medesima, eseguita da un genitore o da un tutore legale. Per i pazienti non trasportabili alle sedi vaccinali, è necessario mandare una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected], indicando nome e cognome, data di nascita del/della paziente, domicilio e numero di telefono di riferimento”.



Dice il sindaco di Solaro, Nilde Moretti (foto): “Anche Solaro, esattamente come tutti i centri della zona, ha subito un netto aumento dei casi, quasi raddoppiati rispetto ad una settimana fa. Sappiamo che ci sono molti cittadini in isolamento in attesa di tampone e ci auguriamo che tutti possano stare bene e negativizzarsi presto per un sereno rientro in comunità. Fino a quel momento chiediamo a chiunque abbia avuto un contatto accertato o abbia riscontrato alcuni dei sintomi di rimanere nella propria abitazione ed evitare ogni genere di possibile rischio per sé e per gli altri. Ricordiamo che è in vigore una nuova norma per le quarantene”.



Prosegue Moretti: “Per quanto riguarda le ormai prossime celebrazioni del Capodanno, ricordiamo che sono vietate dalle norme attuali le feste ed i ritrovi a rischio assembramento anche all’aperto. Invitiamo, per un senso di responsabilità comune che l’attuale situazione ci obbliga ad osservare, a seguire pedissequamente le indicazioni delle autorità nazionali e sanitarie. Siamo in nuovo momento di crisi per quanto riguarda i contagi ed è estremamente necessario seguire i corretti comportamenti per evitare nuovi picchi che possano mettere ulteriormente in difficoltà il sistema sanitario. L’augurio per il nuovo anno è che si possa superare nuovamente, tutti insieme, come accaduto in passato, questa nuova fase acuta senza ulteriori perdite e che il prossimo futuro sia di pronta ripartenza, con nuove energie e nuovi progetti da realizzare per il bene comune”.

