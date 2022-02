Covid, a Lomazzo superato il picco

LOMAZZO – “Dopo il picco di più di 500 casi positivi contemporanei, attualmente sono oltre 280 i lomazzesi che risultano positivi al covid. Nel frattempo nel nostro paese è stata superata la soglia dei 2000 cittadini che nel corso di questi due anni hanno contratto il virus in una delle sue varianti: a Lomazzo 1 persona ogni 5 è venuto a contatto con il coronavirus”. E’ l’Amministrazione comunale a fare il punto della situazione dell’emergenza covid in ambito locale.

L’occasione è utile per ricordare che è in vigore l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni: dal 1 febbraio entrano in vigore le sanzioni verso coloro che non rispettano questa disposizione. Ricordiamo che gli over 50 che non fossero ancora vaccinati possono presentarsi anche senza appuntamento a qualsiasi centro vaccinale per ricevere la prima dose. L’obbligo vaccinale per gli over 50 riguarda tutte le dosi previste, fino alla terza dose; per essere in regola non devono essere trascorsi più di 6 mesi dall’ultima dose ricevuta. Ricordiamo inoltre che dal 1° febbraio è esteso l’obbligo di freen pass base (tampone/ guarigione/ vaccinazione) per accedere ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali.

(foto: il Municipio di Lomazzo)

02022022