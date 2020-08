Origgio 2020: ecco tutti i candidati

ORIGGIO – Origgio è ancora una delle poche “isole felici” rispetto ad altri comuni o cittadine e questa qualità deve rimanere adattandosi alle esigenze di giovani, adulti ed anziani i quali hanno lavorato tutta una vita, contribuendo al nostro bagaglio storico e culturale. Le passate amministrazioni, pur realizzando molteplici opere, hanno lasciato un grande lavoro ancora da svolgere! È però necessario comprendere che in questo periodo storico, fatto di difficoltà economiche e tagli di fondi, una conoscenza della “macchina amministrativa” è fondamentale per sapersi districare fra le molteplici difficoltà e la burocrazia.

La priorità è impegnarsi per il bene del nostro paese con questa proposta civica, con il coraggio di proporsi e di risolvere i Vostri problemi.

Questo concetto è stato compreso da chi ha risposto ai miei volantini e comunicati, si è così formato un gruppo di persone valide, aperte al confronto, che conoscono bene i Vostri problemi perché li vivono, volenterosi e senza esperienze politiche precedenti, li presenterò a breve.

Insieme abbiamo costruito un programma in continuo aggiornamento che non sarà un “libro dei sogni” o delle “false promesse” al quale siete da sempre abituati nelle varie campagne elettorali, ma sarà l’espressione di punti concreti e realizzabili durante i 5 anni dell’amministrazione comunale.

Teniamo inoltre a precisare che non vogliamo erroneamente presentarci come maghi o fenomeni che possono risolvere tutto.

Sarà nostro impegno fare ma anche ascoltare (non solo quando fa comodo in campagna elettorale) perché fino ad ora la popolazione è stata sempre ignorata, in alcuni casi dimenticata!

Daniele Ceolin Candidato anno di nascita Mario Pio Angilella 1976 Martina Barone 2001 Emma Borghi 2001 Gianluca Bossi 1979 Giovanni Cavedini 1977 Donato De Angelis 1974 Paola Di Nocco 1986 Romualdo Fecola 1956 Samantha Nobile 1975