CARONNO PERTUSELLA – Il nuovo corso gialloblù riparte da Claudio Gervasoni. È lui il tecnico scelto dalla Caronno Pertusella Volley per vivere quella che si prospetta una grande stagione 2020/21 di serie B.

Dopo l’uscita dei gironi, la società caronnese ha presentato il nuovo staff:

1° Allenatore: Claudio Gervasoni;

2° Allenatore: Simone Corno;

Aiuto Allenatore: Terenzio Giudici;

Preparatore: Matteo Rossetti;

Fisioterapiste: Elena Perin e Federica Romanò.

Con queste parole il nuovo coach (Il Gerva) si presenta alla squadra e alla società: “Sono onorato di poter cominciare questa avventura a Caronno Pertusella, una realtà con una lunga storia, nella quale hanno militato grandi giocatori e sulla cui panchina si sono seduti grandi allenatori. Essere chiamato per proseguire questo percorso è per me motivo di orgoglio. La squadra che abbiamo allestito è il meglio che potessi chiedere e sono impaziente di poterla vedere riunita in palestra. Ricominciare quest’anno sarà qualcosa di inedito: siamo tutti fermi da oltre 6 mesi e non sappiamo ancora quali protocolli dovremo seguire per il ritorno in palestra. Per questo, con lo staff e la società, abbiamo deciso di fissare il primo allenamento per il 31 agosto, prendendoci tutto il tempo necessario per una lunga preparazione fino alla prima partita di campionato, prevista per il 7 novembre. Fissare obiettivi ora è ancora prematuro, ma è indubbio che partiamo con l’obiettivo di fare bene come nelle ultime stagioni”.