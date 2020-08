Saronno, gesto estremo nella notte: 69enne si toglie la vita

SARONNO – I vicini di casa hanno contattato il numero unico per le emergenze che ha fatto accorrere il personale sanitario ma purtroppo per il saronnese protagonista di un gesto estremo non c’era più niente da fare. E’ il dramma che si è consumato nella notte tra venerdì e sabato. L’allarme è scattato intorno all’una e trenta nella zona sud della città dove un 69enne si è gettato dal quarto piano nel cortile del proprio condominio. I vicini, come detto hanno dato l’allarme, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare. Oltre all’ambulanza sul posto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri. I militari hanno effettuato i primi accertamenti nell’abitazione trovando subito la conferma sull’ipotesi di un gesto estremo e volontario.

L’episodio ha suscitato mobilitazione nel quartiere dove molti residenti sono usciti di casa preoccupati alla vista dei lampeggianti. La salma è stata rimossa e portata all’obitorio cittadino.

(pattuglia dei carabinieri: foto archivio)