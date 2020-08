CISLAGO – Un’apertura straordinaria del centro raccolta rifiuti per rispondere alle proteste dei cislaghesi.

Tutto è partito dalle code alla piazzola ecologica alla periferia di Cislago. La “denuncia” è venuta da Facebook dove un cittadino ha postato una foto di questa settimana, che mostra tantissime automobili in coda. Commentando di non avere mai assistito ad una fila del genere ed esprimendo preoccupazione per come potrà andare nei prossimi giorni quando finiranno il periodo estivo i vacanzieri rientreranno in città. Sotto accusa sono finiti gli orari di apertura della struttura, ritenuti troppo “risicati”, il sabato e poi due mezze giornate nel corso della settimana. Una protesta che ha raccolto l’adesione e la solidarietà di tanti cislaghesi, anch’essi si sono ritrovati diverse volte a fare la coda per riuscire ad entrare e conferire i rifiuti “particolari”, come quelli particolarmente voluminosi, che vanno portati alla piazzola per la raccolta differenziata. Il sindaco Cartabia non ha perso tempo organizzando un’apertura straordinaria che sarà attiva da giovedì 27 agosto con il centro raccolta rifiuti che aprirà i battenti dalle 8 alle 11,30.