Coronavirus, i contagi: Saronno e Caronno Pertusella ancora fermi

SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Rimane anche oggi stabile il dato dei nuovi contagi da coronavirus a Saronno e Caronno Pertusella che fanno ancora segnare +0.

Ecco il riepilogo con il numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia:

Saronno 247

Caronno Pertusella 107

Nelle principali località delle vicine Groane +0.

In Lombardia nessun decesso, 119 nuovi guariti e dimessi, e zero contagi a Cremona e Lodi. A fronte di quasi 10.000 tamponi effettuati sono 119 i nuovi positivi riscontrati.

Per quanto riguarda i dati provinciali odierni resi noti da Regione Lombardia dell’emergenza coronavirus, a livello provinciale nel Varesotto +5 nuovi vasi, +15 nel comasco e +6 sono invece quelli relativi alla provincia di Monza e Brianza.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una immagine del centro di Saronno)

25082020