SARONNO – Si è svolto lo scorso mercoledì 26 agosto l’attesissimo appuntamento in Piazza La Malfa con “Il Tassello”. Il gioco da tavolo ad entusiasmare i partecipanti è stato Risiko!, giocato in compagnia del Risiko! club Monzamici.

Era proprio intorno a questa serata che l’iniziativa “Ludoteca in Piazza” è nata: l’idea fondamentale era proprio il gioco strategico più conosciuto e più amato.

L’entusiasmo, però, non lascia dimenticate le misure di prevenzione anti-Coronavirus: mascherine e distanza di sicurezza sono parte integrante della serata.

“Siamo molto contenti di aver realizzato questa serata. – raccontano i ragazzi de’ Il Tassello – Cercavamo da tempo una collaborazione con il Risiko! club, essendo un gioco molto amato e che crea partecipazione. Siamo contenti soprattutto che queste serate abbiamo una partecipazione sempre maggiore; riteniamo sia bello e importante ri-incontrarsi e vivere la città dopo il periodo di lock-down.”

“Gianpaolo Grieco insieme a Domenico De Luca e Walter Soncin, del Risiko! club Monzamici, hanno organizzato un torneo da una serata per promuovere il gioco strategico più famoso del mondo. C’è molta partecipazione e tanti giocatori hanno potuto scoprire la versione competitiva del gioco.”

L’associazione, formata di giovani universitari e post-universitari dai 20 ai 35 anni, scende in piazza per rianimare Saronno nelle calde serate di Agosto, quando le strade della città sono maggiormente vuote.

“L’idea è nata – racconta Manuel Carminati, presidente dell’associazione – con l’intento di dedicare un momento di incontro per quelle famiglie che quest’anno non riusciranno ad andare in vacanza durante queste serate di agosto. Abbiamo pensato ad attività all’aperto, facili da gestire per quanto riguarda le norme igieniche anti-Covid e che potessero essere divertenti per tutte le fasce d’età.”

“Questi eventi vogliono essere un punto di ripartenza per l’associazione: la speranza dei giovani è di poter ripartire più rumorosamente il prossimo anno con nuovi concerti – magari riproponendo l’iniziativa natalizia “Blues & Polenta”, quando Il Tassello ha portato musica Blues nella Sala Nevera della Biblioteca Civica saronnese.”

Per partecipare alle attività di “Ludoteca in piazza” è necessario tesserarsi presso l’associazione – al costo di 5 euro, con una consumazione omaggio.

(in foto: alcuni momenti della serata e i vincitori del torneo)

27082020