SARONNO – Il secondo appuntamento in piazza La Malfa con Il Tassello ha visto i cittadini scontrarsi in un torneo di “Nomi in testa”. Il gioco ha permesso di rispettare con facilità le norme anti-contagio: poco materiale necessario e mascherina obbligatoria, garantendo comunque il divertimento.

L’associazione, formata di giovani universitari e post-universitari dai 20 ai 35 anni, scende in piazza per rianimare Saronno nelle calde serate di Agosto, quando le strade della città sono maggiormente vuote.

“L’idea è nata – racconta Manuel Carminati – con l’intento di dedicare un momento di incontro per quelle famiglie che quest’anno non riusciranno ad andare in vacanza durante queste serate di agosto. Abbiamo pensato ad attività all’aperto, facili da gestire per quanto riguarda le norme igieniche anti-Covid e che potessero essere divertenti per tutte le fasce d’età.”

Il prossimo appuntamento è il più atteso: gli sfidanti si riuniranno intorno al tabellone di Risiko! il prossimo mercoledì 26 agosto.

“L’idea per questa iniziativa è nata proprio da qui. – continua Carminati – RisiKo! è stato il primo gioco di cui siamo stati certi. È un gioco universalmente conosciuto e giocato anche a livello professionistico. Con il Risiko! Club abbiamo intenzione di presentare un mondo un po’ diverso e affascinante, come è quello del Risiko! competitivo.”

Questi eventi vogliono essere un punto di ripartenza per l’associazione: la speranza dei giovani è di poter ripartire più rumorosamente il prossimo anno con nuovi concerti – magari riproponendo l’iniziativa natalizia “Blues & Polenta”, quando Il Tassello ha portato musica Blues nella Sala Nevera della Biblioteca Civica saronnese.

Per partecipare alle attività di “Ludoteca in piazza” è necessario tesserarsi presso l’associazione – al costo di 5 euro, con una consumazione omaggio.

(in foto: uno scatto dalla serata di mercoledì 19 agosto )

21082020