SARONNO – E’ previsto per il prossimo mercoledì due settembre l’ultimo appuntamento in piazza La Malfa con Il Tassello. L’iniziativa “Ludoteca in Piazza” vedrà la sua conclusione con un quizzone di cultura generale, a cui sono invitati a partecipare tutti i cittadini, senza limite di età.

Settimana scorsa, il 26 agosto, “Ludoteca in Piazza” ha visto la partecipazione del Risiko! Club Monzamici, che ha organizzato un torneo per i giocatori pronti a sfidarsi al più famoso gioco strategico.

“Siamo molto contenti di aver realizzato questa serata. – raccontano i ragazzi de’ Il Tassello – Cercavamo da tempo una collaborazione con il Risiko! club, essendo un gioco molto amato e che crea partecipazione. Siamo contenti soprattutto che queste serate abbiamo una partecipazione sempre maggiore; riteniamo sia bello e importante ri-incontrarsi e vivere la città dopo il periodo di lock-down.”

Ogni mercoledì dal 12 agosto al 2 settembre, l’associazione sarà in piazza La Malfa per proporre alla cittadinanza una sfida tra i giochi da tavolo. Il desiderio è quello di unire i cittadini di tutte le età e generazioni in un momento di socialità all’aperto, per sfidarsi in giochi dalle regole semplici e alla portata di tutti – sempre con profonda attenzione alle regole igienico-sanitarie e al distanziamento sociale.

“L’idea è nata – continua Manuel Carminati, presidente dell’associazione – con l’intento di dedicare un momento di incontro per quelle famiglie che quest’anno non riusciranno ad andare in vacanza durante queste serate di agosto. Abbiamo pensato ad attività all’aperto, facili da gestire per quanto riguarda le norme igieniche anti-Covid e che potessero essere divertenti per tutte le fasce d’età.”

(foto d’archivio)

29082020