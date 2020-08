SARONNO – Con una stringata nota sui contatti social del Collettivo Adespota e del centro sociale è partita la mobilitazione degli anarchici saronnesi in vista dell’arrivo nella città degli amaretti di Matteo Salvini. Il segretario federale della Lega sarà presente in Villa Gianetti a partire dalle 17,30 con un parterre di autorità leghiste a partire da Attilio Fontana governatore lombardo.

La nota anarchica anticipa la mobilitazione: “Lunedì 31 Salvini verrà a Saronno a sostenere la candidatura di Fagioli alle prossime elezioni comunali. L’incontro è fissato alle 17.30 in Villa Gianetti (via Roma), saranno presenti anche Fontana e altri importanti esponenti della Lega. In queste ore per la città sta girando l’invito ad un appuntamento per Lunedì, davanti alla stazione nord alle 16.30.

A quanto pare la presenza di Salvini e compagnia a Saronno non è ben gradita. Invitiamo chiunque riesca a passare al presidio! Ci vediamo il 31!”.

Nella precedente tornata elettorale le contestazioni durante le visite di Salvini non sono mancate sia in piazza Volontari del sangue sia in occasione della visita al mercato.

(foto archivio: contestazione anti Salvini durante un comizio in piazza Volontari)