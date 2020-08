CISLAGO – Incidente notturno a Cislago: una vettura è uscita di strada alla rotonda lungo l’ex statale Varesina che si trova all’imbocco del centro del paese. In quel tratto la strada prende il nome di via Cesare Battisti. Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce rossa saronnese ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno.

Erano le 3.10: il conducente del mezzo è stato soccorso ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno, ha riportato alcune contusioni ma le sue condizioni non suscitano alcuna preoccupazione. I militari dell’Arma si sono occupati di compiere tutti i rilievi del sinistro, al fine di ricostruire con precisione la dinamica di quanto è successo. I tutori dell’ordine hanno dunque avviato tutti gli approfondimenti, come è d’uopo in simili circostanze, a quanto pare l’automobilista avrebbe comunque fatto tutto da solo.

(foto di archivio: intervento dell’ambulanza della Croce rossa italiana per un precedente incidente avvenuto sulla strade del Saronnese)

31082020