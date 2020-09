VARESE – “Formazione e condivisione, queste due parole sono oggi più importanti che mai. A “Meritare l’Europa”, la scuola estiva promossa da Italia viva, ho trovato 250 giovani seri, brillanti e motivati. Vedere il loro impegno e la loro passione genuina mi scalda il cuore e soprattutto mi ha ridato quella motivazione che ogni tanto vacilla”. Lo dice la parlamentare di Italia viva eletta sul territorio, Maria Chiara Gadda.

Qualche volta mi sembra che le battaglie che porto avanti non riescano a scalfire l’indifferenza. La comunicazione di oggi, che “macina” i temi e forse pure le persone, non lascia molto spazio per la riflessione sulle cose che non appaiono “pop” e accattivanti. Peccato però che la vita vera di molte persone sia dura, e il successo magari per alcuni non arriverà mai. A me interessa una politica che si fa carico anche di queste persone più fragili e che prova a cambiare le cose con la gentilezza delle idee. L’ascensore sociale è bloccato da troppi anni nel nostro Paese, e non ce lo possiamo più permettere. Sono grata a questi ragazzi per l’opportunità che mi hanno dato di riflettere con loro su questi temi. A voce alta.

02092020