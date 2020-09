CARONNO PERTUSELLA – In attesa che arrivi la fatidica data del 7 settembre, giorno in cui i gialloblù cominceranno la preparazione atletica per il prossimo campionato di serie B maschile, Caronno Pertusella Volley comincia la presentazione delle conferme per la stagione 2020/21.

Riportando la nota ufficiale pubblicata sulla pagina Facebook della società, “partiamo da colui che coordina ricezione e difesa, una sicurezza in seconda linea. Sarà ancora con noi il libero Andrea Cerbo“. Pilastro della seconda linea, Caronno si tiene stretta uno dei migliori interpreti della categoria.

Ecco le sue parole: “Dobbiamo trovare il prima possibile il giusto feeling con i nuovi arrivi e riprendere il cammino positivo interrotto l’anno scorso. I nomi ci sono, bisogna solo scendere in campo per dimostrare tutte le nostre potenzialità“.

Caronno Pertusella che per il 2020/21 si affiderà a un nuovo tecnico, Claudio Gervasoni. Il rinnovato staff della società caronnese sarà quindi composto, oltre che dall’head-coach, anche dal vice-allenatore Simone Corno, dall’aiuto allenatore Terenzio Giudici, dal preparatore atletico Matteo Rossetti e dalle fisioterapiste Elena Perin e Federica Romanò.