Al Centro Ronchi il “1° Memorial a Stefano Caporali”

SARONNO – Appuntamento oggi, domenica 6 settembre, per la prima edizione del “Memorial a Stefano Caporali”.

L’iniziativa sarà composta da due tornei: un quadrangolare di calcio a 7 e un torneo di beach volley, si giocheranno entrambi in contemporanea dalle 9 alle 14 al centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di Via Cristoforo Colombo, al termine dei quali vi sarà un aperitivo a buffet e le premiazioni dei vincitori.

Durante tutto il torneo verranno attuate le procedure anti-Covid e prese le dovute e attuali precauzioni, il torneo di beach volley avrà modalità di svolgimento variabile a seconda del numero delle squadre partecipanti, il numero massimo di squadre partecipanti sarà di 16, che si sfideranno in incontri di 3×3 misto, al termine del quale saranno assegnati i premi alla squadra vincitrice e ai giocatori maggiormente distinti.

Il quadrangolare di calcio a 7 garantirà 3 partite a tutte le squadre, composte di 2 tempi da 20 minuti, al termine del quale si premieranno: squadra vincitrice, miglior giocatore e miglior portiere.

Cristian Beretta