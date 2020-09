Coronavirus, i contagi: sale ancora Cislago

CISLAGO – Ancora un caso positivo al coronavirus a Cislago: è stato scoperto nelle scorse ore e ne dà notizia il sindaco, Gianluigi Cartabia (foto): “Devo segnalarvi un altro caso positivo, anche questo caso è asintomatico ed è un famigliare del precedente, tutte e due sono in quarantena nella loro abitazione”. In tutto così Cislago raggiunge le 32 persone contagiate dall’inizio della pandemia.

Risalgono, assieme ai tamponi effettuati, i casi scoperti in Lombardia di contagio al coronavirus, e fra Varesotto, Comasco e Brianza se ne contano +68.

Aumentano guariti e dimessi (+158). A fronte di 20.781 tamponi effettuati sono 271 i nuovi positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all’1,3 per cento.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

08092020