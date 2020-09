Panchina rossa contro il femminicidio, la maggioranza leghista boccia la proposta

LAZZATE – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Fabio Del Mastro, consigliere comunale indipendente di Lazzate in merito alla sua proposta di istituire una panchina rossa come simbolo a ricordo e monito del femminicidio e della violenza di genere. La mozione è stata bocciata dalla maggioranza in consiglio comunale.

«Una maggioranza con tre donne presenti – fa rimarcare il firmatario. Con enorme stupore questi signori e signore hanno strumentalizzato una richiesta completamente apolitica, appoggiata dai gruppi Lazzate in Movimento e Fratelli d’Italia, che ringrazio per la maturità dimostrata nel cogliere l’importanza della mozione e non l’importanza del proponente. Ancora una volta, gettando fumo negli occhi dei cittadini, questi signori e signore hanno inventato giustificazioni riguardo le varie violenze nel mondo, facendo anche del bieco sarcasmo sulla panchina di pelo per i cani maltrattati e dipingendo il sottoscritto come un violento verbale, violenza che solo pochi minuti dopo hanno scagliato con cattiveria contro la consigliera Lorella Babetto alla quale non si può che esprimere solidarietà. Fortunatamente sempre più cittadini esprimono dissenso verso certi atteggiamenti e solidarietà nei miei confronti. Sempre più persone stanno aprendo gli occhi su chi amministra questo paese da troppo tempo con arroganza e tracotanza. Questi signori e signore hanno perso l’occasione di dimostrare che l’interesse comune viene prima di ogni altra cosa e in cuor mio mi auguro che la perdita di una assessore donna, che ho sempre stimato, dalla giunta leghista in questi ultimi tempi sia solo un segnale per svegliare le coscienze di altre persone».

