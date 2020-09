SARONNO – Ancora un dato in salita a Saronno per quanto riguarda i nuovi contagi covid, orma da qualche giorno si sta assistendo ad una ascesa, anche il dato odierno parla di un +1 che porta il totale delle persone contagiate a 256 dall’inizio della pandemia, il quarto dato più elevato nel Varesotto.

Si tratta, come altrove, di “casi di ritorno”, persone magari rivelatesi positive dopo il rientro da vacanze all’estero? Oppure esiste un focolaio? Com’è la situazione nelle strutture per anziani? Si tratta di una serie di quesiti che molti lettori ci pongono anche quotidianamente ma ai quali non ci è possibile rispondere perchè, a differenza delle altre della zona che forniscono con puntualità ed accuratezza informazioni sui nuovi contagi, l’Amministrazione comunale di Saronno da tempo non rilascia alcuna informazione al riguardo; a Saronno non è neppure noto il numero totale delle persone decedute per il covid, il numero di quelle che sono guarite e quante persone si trovino attualmente in “sorveglianza” perchè potrebbero averlo contratto.

11092020