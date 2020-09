LAINATE – Giorno del debutto stagionale per il Fbc Saronno che nel girone 5 della Coppa Lombardia di Prima categoria questo pomeriggio dalle 15.30 trova in trasferta il Barbaiana. Su ilSaronno la consueta cronaca play by play.



Per i saronnesi, dopo l’amichevole infrasettimanale vinta sulla Gerenzanese, è dunque il primo test ufficiale, nel quale il risultato conta davvero. L’avversario di turno è una “novità” per i biancocelesti, e la formazione di Lainate servirà per iniziare a saggiare le qualità dei saronnesi, che per l’occasione dovrebbero essere al completo. Si gioca sul campo del centro sportivo di via Radice a Barbaiana di Lainate. Per decisione del club lainatese, si gioca a porte aperte: agli spettatori la richiesta di non assembrarsi neanche davanti alla biglietteria: all’ingresso a tutti verrà misurata la temperatura corporea, chi fosse ad oltre 37.5 gradi non potrà avere accesso al centro sportivo. Una volta dentro, la richiesta sarà quella di mantenere sempre la mascherina, ben indossata su bocca e naso; e di garantire il “distanziamento sociale” sedendosi lontani gli uni dagli altri in tribuna.

E’ la prima partita del girone 5, in contemporanea Lainatese-Pro Azzurra Mozzate. Domenica 20 settembre alle 15.30 Fbc Saronno-Lainatese e Pro Azzurra Mozzate-Barbaiana; giovedì 1 ottobre alle 20.30 Fbc Saronno-Pro Azzurra e Lainatese-Barbaiana. Passa ai sedicesimo di finale la prima classificata.

13092020