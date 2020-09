PIANORO – Protagonista del successo della Rheavendors Caronno (1-2) nella “bella” di domenica mattina a Pianoro nel Bolognese contro le locali è stata la lanciatrice Silvia Durot: “Ero serena, ci eravamo preparate bene al confronto e sapevo di avere alle mia spalle, in caso di bisogno, la bravissima Carlotta Salis. Vincere e così raggiungere la semifinale del campionato è stata davvero una grande gioia!” Ora si profila il derby contro l’Inox Team Saronno: “Si affronteranno due squadre che si conoscono molto bene – fa notare Durot – Saronno è fortissima in battuta, noi non molleremo niente. Mi aspetto una bella “guerra”, dal punto di vista sportivo!”

L’allenatore caronnese, Argenis Blanco, si gode il passaggio del turno: “Conosco Durot, ed il suo carattere, lei c’è anche per 130 lanci consecutivi. Tutto a posto dunque, le ho dato fiducia perchè sapevo che per la “bella” con Pianoro ci avrebbe garantito tutta la sua grande esperienza”. Fra le mattatrici dei match dei quarti a Pianoro l’interbase Melany Sheldon (foto, KS/Fibs), “ci ha dato un contributo molto importante, sia in battuta che in difesa – ricorda Blanco – Adesso però concentriamoci sul prossimo fine settimana, contro Saronno: contro di loro metteremo una buona dose di “tattica” e cercheremo di proseguire la tradizione, contro le saronnesi abbiamo sempre giocato buone partite”.

