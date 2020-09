Il periodo di lockdown da poco superato è stato fatale per molte piccole e medie imprese ed attività, che non sono riuscite a reggere il periodo di chiusura forzata, ritrovandosi a dover chiudere i battenti…

Come se non bastasse, il rischio di un nuovo stop forzato si palesa nuovamente con l’aumentare dei contagi, senza contare che gli usi e le abitudini delle persone sono decisamente cambiati nei mesi di lockdown, perché si sono abituate ad effettuare acquisti online, senza muoversi da casa.

Quale insegnamento possono trarre da questa esperienza le aziende che sono riuscite a resistere? Che la Digitalizzazione delle imprese è, almeno in parte, la soluzione alla crisi post Covid.

Se la tua Azienda ha un’idea che vuole tradurre in un Progetto Digitale, oppure vuole Digitalizzare la propria attività realizzando il proprio Sito E-Commerce, SEO Digital può aiutarti!

Chi siamo: SEO Digital, Agenzia Web e SEO a Varese e Milano

SEO Digital è una Agenzia Web nata nel 2012 in provincia di Varese, con lo scopo di aiutare le aziende di Saronno e del Varesotto, a creare la propria presenza sul web. Di lì a breve, l’attività dell’agenzia si è allargata anche sul Milanese, acquisendo diversi clienti sia a Milano che nell’hinterland.

Nell’arco degli anni, SEO Digital è passata dalla semplice realizzazione di siti web e realizzazione di siti e-commerce, ad un ruolo più orientato all’aumento della visibilità organica su Google, tramite i servizi di Consulenza SEO, Ottimizzazione SEO e Posizionamento di Siti Web, trasformandosi di fatto in una vera e propria Agenzia SEO.

In particolare modo, questi ultimi servizi sono pensati appositamente per incrementare la visibilità ed il traffico organico (non derivante da annunci a pagamento) dai motori di ricerca, fattore che porta ad un conseguente aumento del fatturato dell’azienda (+ visitatori interessati ai propri prodotti/servizi = + vendite).

Nel dettaglio, i servizi realizzati da SEO Digital sono i seguenti:

Analisi dei Competitor

Il servizio di Analisi della Concorrenza Online, è consigliato per chiunque voglia intraprendere un’attività Online, in quanto permette di identificare i principali competitor del settore e le strategie che applicano, mettendo in evidenza i loro punti di forza e le debolezze, così da poterle sfruttare a proprio vantaggio ed identificare eventuali nicchie di mercato non presidiate.

Consulenza SEO

La Consulenza SEO è un servizio indispensabile per qualunque attività abbia già un sito internet e voglia identificare eventuali problematiche tecniche, che gli impediscono di ottenere visibilità organica sui motori di ricerca. Sono infatti numerosi i siti web che non sono ottimizzati con le accortezze SEO necessarie a renderli piacevoli agli occhi di Google. In questo modo, l’attività perde visibilità ed opportunità di business, restando invisibile ai potenziali visitatori interessati ai prodotti e servizi offerti dall’azienda.

Ottimizzazione SEO

L’ Ottimizzazione SEO è la fase successiva alla consulenza SEO: si passa infatti alla parte operativa, correggendo gli eventuali errori tecnici emersi dalla precedente analisi, ed ottimizzando il sito internet con tutti gli elementi SEO che sono graditi dai motori di ricerca, ed in particolare da Google. L’ottimizzazione SEO comprende sia degli interventi Onsite (effettuati sul sito internet su cui si sta lavorando), che Offsite (effettuati su siti internet esterni, creando appositi link e citazioni che puntano verso il sito obbiettivo).

Realizzazione Siti Web

Il servizio di Realizzazione Siti Web non necessita di presentazioni, ma vale comunque la pena spendere due parole. Si tratta infatti di realizzare il sito web dell’azienda, utilizzando dei CMS (software per la gestione dei contenuti sul web) conosciuti e non proprietari, come ad esempio WordPress oppure Prestashop, applicando le migliori pratiche in materia di Sviluppo Web e Web Design. Merita una menzione anche l’applicazione dei migliori settaggi di sicurezza del CMS, indispensabili per mantenerlo al sicuro da eventuali attacchi hacker o virus, che purtroppo non sono così infrequenti come si potrebbe pensare.

Realizzazione Siti E-Commerce

Il passo successivo è la Realizzazione Siti E-Commerce, servizio indicato per le Aziende che vogliono vendere Online, per aumentare il proprio bacino di utenti oppure offrire ai clienti già esistenti un ulteriore canale per poter effettuare gli ordini. Il servizio permette di ottenere un negozio online ottimizzato per le conversioni (l’azione con cui un visitatore del sito effettua un acquisto), con l’obbiettivo di aumentare le vendite dei prodotti o dei servizi dell’Azienda.

Realizzazione Blog Aziendali

Ultimo ma non meno importante, il servizio di Realizzazione Blog Aziendali è l’ideale per le Aziende che vogliono intercettare la propria audience di potenziali clienti, affiancando un blog ad un sito di presentazione già preesistente. Il blog aziendale, se nutrito in modo continuativo con nuovi articoli realizzati in ottica SEO, permette di ottenere grandi soddisfazioni in termini di visite al sito, rivelandosi così uno strumento molto efficace per la generazione di contatti con nuovi potenziali clienti.

